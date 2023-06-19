عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى بريطانيا عبر قناة المانش

كشفت إحصاءات رسمية، عن عبور أكثر من 10 آلاف مهاجر عبر قناة المانش منذ بداية عام 2023، حيث استخدموا زوارق صغيرة للوصول إلى بريطانيا.

ونشرت وزارة الداخلية البريطانية أرقامًا تبين ذلك، مؤكدة جهود الحكومة البريطانية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأمس الأول السبت، وصلت سبع قوارب تقل 374 شخصًا إلى السواحل البريطانية، وهذا يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا عبر القناة الخطرة، منذ بداية العام، إلى 10139 شخصًا، وفقًا لتقرير يومي صادر عن الحكومة البريطانية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم أقل من الملاحظ في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومع ذلك، بعد فترة من الظروف الجوية السيئة، شهدت عمليات العبور زيادة حادة في الأيام الأخيرة بسبب تحسن الأحوال الجوية، حيث وصل أكثر من 2500 شخص إلى السواحل البريطانية، في الفترة بين 10 و17 يونيو الجاري.

وخلال عام 2022 بأكمله، تم تسجيل أكثر من 45 ألف حالة عبور، وهو رقم قياسي.

وتستمر حكومة المحافظين في تشديد سياستها لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إذ تعتبر مكافحة الهجرة غير الشرعية من بين أولوياتها منذ سنوات.