رئيس البنك المركزي الفلبيني يرجح تثبيت سعر الفائدة

قال فيليب ميدالا، رئيس البنك المركزي الفلبيني، إن هناك "سببا وجيها" للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 22 يونيو الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن تصريحات ميدالا جاءت على هامش مؤتمر لبنك جزر الفلبين "بنك أوف فلبين أيلاندز" في مدينة ماكاتي سيتي.

يذكر أن البنك خفض يوم 8 يونيو الحالي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية في خطوة تستهدف تخفيف السياسة النقدية.

وفي تصريحات سابقة، قال محافظ البنك المركزي الفلبيني، إن معدل التضخم الرئيسي في الفلبين قد ينخفض في مطلع 2024 دون هدف البنك المركزي البالغ 2% إلى 4%، مما يمنح السلطات النقدية قدرا أكبر من المرونة في السياسة النقدية.

وتابع ميدالا، "سيكون يناير المقبل الأكثر حدة، وقد نصل إلى أقل من 2%، لكن ليس بسبب تراجع الأسعار ولكن لأن الرقم المقارن كان أعلى من ذلك بكثير"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ميدالا، أن معدل التضخم قد يكون أقل قليلا من متوسط هدف البنك المركزي الفلبيني في عام 2024.

وسيتماشى ذلك مع توقعات البنك المركزي الفلبيني السابقة بأنه من المرجح أن يصل معدل التضخم الرئيسي إلى أقل من 4% في الربع الأخير من عام 2023.

يشار إلى أن معدل التضخم العام في الفلبين يتراجع بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في 14 عاما في يناير الماضي.