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الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد المصري لكرة السلة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 5:34 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة في الفترة الأخيرة،  برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن الشعار الجديد الخاص به.

ويجمع الشعار بين عراقة لعبة كرة السلة وارتباطها بالهوية المصرية، مع مراعاة استغلال المفاهيم الحديثة فيما يخص التصميم.

ويأتي الكشف عن الشعار الجديد للاتحاد تزامناً مع الإنجازات التي حققتها المنتخبات المصرية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها تأهل المنتخب الأول للرجال إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، بالإضافة لتأهل منتخبي الشباب والفتيات تحت 19 عام إلى نهائيات كأس العالم.

بالإضافة إلى هذا تشارك 5 منتخبات مصرية، في كأس العالم 3X3 خلال العام الجاري، وهم المنتخب الأول للسيدات، ومنتخب تحت 23 سنة شباب، ومنتخب تحت 23 سنة آنسات، ومنتخب تحت 18 سنة شباب، ومنتخب تحت 18 سنة آنسات.


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