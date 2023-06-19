 فتح: الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء وسيتصدون لعدوان الاحتلال الهمجي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فتح: الفلسطينيون لن يرفعوا الراية البيضاء وسيتصدون لعدوان الاحتلال الهمجي

رام الله- أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 12:34 م

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ولن يرفع الراية البيضاء أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي الهمجي، وأن هذا العدوان الممنهج، الذي يرافقه صمت دولي مطبق لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على دحر الاحتلال، ومقاومته بالوسائل كافة، حتى انتزاع حقوقه الوطنية، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ونعت الحركة - في بيان صدر عن مفوضيتها للإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية - شهداء مخيم جنين الذين استشهدوا بعد إصابتهم بنيران جيش الاحتلال خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مؤكدة أن محاولات إرهاب الشعب الفلسطيني التي تمارسها حكومة حسم الصراع لن تثنيه عن مواصلة نضاله الوطني.

ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، عبر إلزام حكومة الاحتلال بوقف عدوانها المتواصل، مشيرة إلى أن التحذيرات المستمرة من تأزم الأوضاع في فلسطين تحث هذا المجتمع على ممارسة دوره الطبيعي.


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