ترامب حول منشأة فوردو الإيرانية: تعطيلها أمر ضروري

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كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل لضرب المنشأة النووية الإيرانية "فوردو" لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن تعطيل المنشأة أمر ضروري.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مصادر على دراية بموقف ترامب قولها: "من الضروري تعطيل منشأة فوردو بسبب خطر إمكانية إنتاج أسلحة نووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا".

وأوضحت المصادر، أن ترامب اطّلع على المخاطر والمكاسب المحتملة لضرب أكثر المنشآت النووية الإيرانية حراسة. ورأيه الحالي -حسب المصادر- هو ضرورة تعطيل المنشأة لأنها قد تنتج أسلحة نووية خلال فترة وجيزة.

وذكرت الشبكة، أن ترامب على علم بالجهود الدبلوماسية الجارية، خاصة الاجتماع المقرر الجمعة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسئولين من الاتحاد الأوروبي في سويسرا.

ونقلت عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قوله في جلسة مغلقة إن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية رغم عدم صدور أوامر رسمية من قيادتها بذلك.

وأكد وزير الخارجية الإيراني الخميس إجراء مفاوضات مع الدول الأوروبية في 20 يونيو بجنيف، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا يوهانس فاديفول وفرنسا جان-نويل بارو وبريطانيا ديفيد لامي، بالإضافة إلى مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.