مباحثات تركية روسية حول التعاون بمجال الطاقة

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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه بحث مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، فرص التعاون في مجال الطاقة.

جاء ذلك في منشور للوزير التركي على "إكس"، الخميس، أوضح فيه أنه التقى نوفاك على هامش منتدى سانت بطرسبورج الدولي الاقتصادي المنعقد في روسيا.

وقال: "ناقشنا المشاريع القائمة بين بلدينا، وخاصة في مجالي الغاز الطبيعي والطاقة النووية، كما قيّمنا فرص التعاون الجديدة المستقبلية".

وذكر أنهما عقدا اجتماعا مثمرا، حيث تناولا أيضا بشكل شامل تأثير التطورات الإقليمية على أسواق الطاقة.