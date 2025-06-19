مجلس القضاء العراقي: لن نتساهل مع الذين يحاولون المس بأمن البلاد

حذر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أن أمن البلاد وسيادتها يعد أولوية للمجتمع وأن المساس بذلك سيكون فيصلا لمحاسبة كل من يحاول النيل من تلك الاستحقاقات الوطنية.

وقال زيدان، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية وعدد من القضاة وقادة الأجهزة الأمنية وهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين لمناقشة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، إن ما يروج له البعض من الذين يعتقدون أن الجبهة الداخلية تتعرض للزعزعة وعدم الاستقرار فانهم سيتعرضون للعقوبات القانونية الرادعة خصوصا، وأن الوضع الإقليمي بعد العدوان الصهيوني الأخير يحتاج إلى وقفة عراقية موحدة لكي ينأى العراق بنفسه عن أية مخاطر تستهدف سيادته ومستقبل شعبه.

وشدد على أن القضاء العراقي لن يتساهل أو يتهاون مع أي من الذين يحاولون المس بأمن العراق وسيادته ومهما كانت مواقعهم الحزبية أو الاجتماعية.