الجزائر: المحكمة الدستورية تعلن شغور منصب رئيسها

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم الخميس، شغور منصب رئيسها، وذلك بعد طلب التنحي الذي تقدم به الرئيس الحالي للمحكمة عمر بلحاج.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها أجرت مساء اليوم الخميس، مداولة من أجل إثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية، وذلك عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 ـ الذي يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيمها.

وأوضحت أن المداولة ترأستها ليلة عسلاوي ، العضو الأكبر سنا، لإثبات "حالة شغور منصب الرئيس، المعفى من رئاسة المحكمة الدستورية، بناء على طلبه لأسباب شخصية".

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق اليوم ، عمر بلحاج، الذي تقدم برسالة يلتمس بموجبها الإعفاء من رئاسة المحكمة الدستورية لأسباب شخصية.