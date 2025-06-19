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حقق فريق يوفنتوس الإيطالي ثاني أكبر انتصارات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بتغلبه على العين الإماراتي بخماسية دون رد.

وتفوق اليوفي بشكل واضح منذ بداية المباراة، والتي لعبها مدافع وقائد الأهلي السابق رامي ربيعة أساسيا في صفوف الزعيم العيناوي.

وأنهى الفريق الإيطالي الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة مستغلا أخطاء ساذجة من نظيره الإماراتي، قبل أن يكمل الخماسية في الشوط الثاني.

افتتح التهديف الفرنسي كولو مواني في الدقيقة 11 بعد استغلال لسوء تمركز وإخراج الكرة بشكل خاطئ من دفاع العين.

وفي الدقيقة 21 نجح البرتغالي كونشيساو في إضافة الهدف الثاني، قبل أن يضيف التركي كنان يلدز الثالث بالدقيقة 31.

وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الأول نجح مواني في استغلال تمريرة طولية في عمق الدفاع لينفرد بالحارس البرتغالي باتريشيو ويسجل الرابع.

وفي الشوط الثاني أجرى المدرب الكرواتي تيودور تغييرات لإراحة بعض من عناصره الأساسية بعد ضمان الفوز بشكل كبير.

واستطاع كونشيساو أن يضيف الهدف الخامس لليوفي والثاني الشخصي له بالدقيقة 58، بينما لم يشفع اندفاع العين وتبديلات مدربه الصربي إيفيتش في تعديل النتيجة ولو بهدف.

وكان ربيعة قد هز شباك اليوفي من متابعة لكرة عرضية، لكن سبقها راية التسلل ليُلغى الهدف.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز على الوداد المغربي في وقت سابق بنفس المجموعة بهدفين دون رد.