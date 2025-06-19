18 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف الاحتلال مخيم الشاطئ ومنتظري المساعدات في خان يونس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد 18 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ومنتظري المساعدات جنوب غرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 أطفال، وإصابة العشرات بجروح، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وفي مدينة خان يونس، قال مراسل «وفا»، إن 6 مواطنين استُشهدوا وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال منتظري المساعدات في شارع الطينة جنوب غرب المدينة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين بجوار مستشفى القدس التابع للجمعية في حي تل الهوى جنوب غربي غزة.

كما شنت طائرة مسيرة للاحتلال غارة على شارع النصر بمدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال جباليا البلد شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55 ألفًا و637، والإصابات إلى 129 ألفًا و880، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.



