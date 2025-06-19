منظمة نت بلوكس: إيران مقطوعة عن الاتصالات العالمية

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قالت منظمة نت بلوكس التي تراقب الأمن السيبراني، إن الإيرانيين انقطعوا بشكل كبير عن الاتصالات العالمية بعد انقطاع الإنترنت في البلاد.

وقالت المنظمة غير الربحية عبر منصة "أكس"، صباح اليوم الخميس: "تظهر المقاييس أن إيران غير متصلة الآن بالإنترنت منذ أكثر من 12 ساعة منذ أغلقت السلطات الإنترنت على مستوى البلاد، مستشهدة بمزاعم لإساءة استخدام إسرائيل الشبكة لأغراض عسكرية".

وأضافت أن الإجراء مازال يعرقل وصول السكان إلى المعلومات في وقت حرج.

ونشرت "نت بلوكس" أمس الأربعاء، أن بيانات الشبكة الحية أظهرت أن إيران الآن وسط انقطاع شبه كامل للإنترنت الوطني.

ويأتي الانقطاع، عقب سلسلة من الاضطرابات الجزئية السابقة وفي خضم تصاعد التوترات مع إسرائيل بعد أيام من تبادل الصواريخ بينهما.

واستشهدت وكالة "مهر" للأنباء ومقرها طهران، أمس الأربعاء أيضا، ببيان لوزارة الاتصالات أفاد بأن القيود جاءت بعد "إساءة استخدام شبكات الاتصالات الوطنية من قبل المعتدي المعادي لأغراض عسكرية ولتعريض حياة الأبرياء وممتلكاتهم للخطر".