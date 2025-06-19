وزير الطاقة التركي: إيران لا تزال تزودنا بالغاز

أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن إيران مستمرة في توريد الغاز الطبيعي إلى بلاده.

جاء ذلك في كلمة الخميس خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبورج الدولي الاقتصادي في روسيا.

وأشار بيرقدار إلى أهمية توفير إمدادات طاقة موثوقة وبتكلفة مناسبة.

وقال: "نسعى لتحقيق ذلك في منطقة تتسم بأعلى درجات عدم الاستقرار. فعلى مدى السنوات الـ5 الماضية، واجهنا جائحة كورونا، وأزمات على صعيد المناخ وسلاسل التوريد، إلى جانب حروب متتالية في المنطقة".

وفيما يتعلق بمخاطر التوتر بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة، لفت بيرقدار إلى أن إيران هي من الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي إلى السوق التركية.

وأضاف أن "إيران لا تزال تزوّدنا بالغاز الذي نحن بحاجة إليه، من المتوقع أن يصل الطلب التركي هذا العام إلى 60 مليار متر مكعب، وهو رقم كبير، ما يجعلنا رابع أكبر مستهلك للغاز في أوروبا".

وتابع قائلا: "ولذلك، نحن بحاجة إلى كميات إضافية لتلبية هذا الطلب، ومن هنا تأتي أهمية استثماراتنا في هذا المجال".

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو الجاري، بدعم أمريكي ضمني، هجوما واسعا على إيران بقصف مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.