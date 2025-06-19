استقبل ميناء الإسكندرية صباح اليوم الخميس السفينة العملاقة CMA CGM OSIRIS، التي تُعد الأضخم في تاريخه حتى الآن، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا على صعيد الحمولة والطول والغاطس.

ورست السفينة، التي ترفع علم مالطا، على الرصيف (27) بمحطة "تحيا مصر متعددة الأغراض"، بحمولة إجمالية تقدر بنحو 156 ألف طن، وطول يتجاوز 366 مترًا، وعرض 51 مترًا، وغاطس يصل إلى 16 مترًا، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 15 ألف حاوية نمطية.

ويأتي هذا الحدث بعد أقل من أسبوع على استقبال المحطة نفسها للسفينة العملاقة MAERSK HONG KONG، والتي سبقتها السفينة MSC ANNA بميناء الدخيلة في وقت سابق من الشهر ذاته، ما يعكس تصاعد وتيرة الإنجازات الملاحية، وارتفاع جاذبية موانئ الإسكندرية أمام كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.

وأتمت إدارات الحركة والخدمات البحرية بالميناء كافة إجراءات الدعم الفني والتشغيلي للسفينة بكفاءة واحترافية عالية، شملت خدمات القطر والإرشاد والتأمين الملاحي.

وفي سياق متصل، شهدت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية نشاطًا ملحوظًا، حيث تم استقبال ومغادرة 33 سفينة، فيما يجري حاليًا شحن وتفريغ 43 سفينة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بينها 30 سفينة بضائع عامة.

كما بلغت كميات البضائع المتداولة نحو 99 ألف طن، شملت مختلف أنواع البضائع العامة والحاويات، من بينها 2,185 حاوية نمطية، بلغت نسبة الصادر منها أكثر من 47%، ما يعكس استمرار الأداء القوي لحركة التجارة البحرية في المنطقة.