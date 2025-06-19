وزير الري ومحافظ السويس يتفقدان محطة مياه الشرب لمتابعة المناسيب المائية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، محطة مياه الشرب الواقعة بنهاية ترعة السويس بمنطقة الهاويس، لمتابعة توفير التصرفات والمناسيب المائية الكافية لاحتياجات المحطة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، وذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وعبد العال البدري، السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

أكد "سويلم" استمرار التعاون والتنسيق مع مزارع جهاز "مستقبل مصر" في زمام ترعة السويس، لتنفيذ مناوبات تساهم في توفير منسوب مياه آمن لمحطة مياه شرب السويس، مضيفًا باستمرار التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة محافظة السويس، لإزالة ومصادرة طلمبات رفع المياه المخالفة وإزالة التعديات على الترع، نظرًا لتأثيرها السلبي على مناسيب المياه بترعة السويس وتوفير المياه لمحطة السويس.

وأشار "سويلم" إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة للمحطة، والمتمثلة في تطهير وتكريك ترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، وحصر المآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة، وتحرير محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الري المخالفة.

رافق الوزير والمحافظ في الجولة العميد رماح غزالة، رئيس حي الجناين، واللواء عارف البركاوي، رئيس حي الأربعين، والنائب جمال عبيد، والنائبة عفاف زهران، عضوا مجلس النواب، وقيادات وزارة الموارد المائية والري، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

Amr