إيران تتهم الدولية للطاقة الذرية بـ خيانة نظام عدم الانتشار النووي

وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، رسالة شديدة اللهجة إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، متهماً إياه بـ«خيانة نظام عدم الانتشار النووي»، وتحويل الوكالة إلى «شريك في الحرب الظالمة والعدوانية ضد إيران».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم»، كتب بقائي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس: «سيد جروسي، لقد خنتم نظام عدم الانتشار، وجعلتم من الوكالة أداة بيد دول غير ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار، لسلب الحقوق الأساسية للدول الأعضاء وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة».

وعلق على تصريحات الأمين العام للوكالة، والتي قال فيها إن «الوكالة لم ترصد أي أدلة على محاولة ممنهجة من قبل إيران للحصول على سلاح نووي».

واعتبر المتحدث الإيراني أن هذا «الاعتراف جاء متأخراً جداً»، متهماً جروسي بإخفاء هذه الحقيقة في تقريره «المنحاز»، الذي مهّد الطريق لصدور قرار ضد إيران من قبل أمريكا وثلاث دول أوروبية.

ونوه أن «هذا القرار استخدم لاحقاً كذريعة من قبل كيان محتل ومجرم حرب لشن عدوان غير قانوني على منشآت إيران النووية السلمية».

وأضاف: «هل تعلم كم من الإيرانيين الأبرياء قُتلوا أو أصيبوا جراء هذه الحرب الإجرامية؟ هل هذه هي المعايير التي يُقاس بها موظف دولي يفترض أن يقود منظمة أممية؟».

وختم المتحدث تصريحه بالقول: «الروايات المضللة لها عواقب مدمرة، ويجب أن تتحملوا مسئولية ذلك. هل تبقّى أي ضمير حي؟!».