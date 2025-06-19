كوكا: الأهلي لا يخشى أحدا في كأس العالم للأندية

قال أحمد نبيل كوكا، ظهير أيسر الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة بالميراس البرازيلي، مشددا على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل كل نقطة عرق والكل في حالة استعداد كامل لهذه المواجهة المهمة.

أضاف كوكا عبر الموقع الرسمي لناديه "الأهلي يحترم جميع الفرق ولكنه لا يخشى أحدا، وإذا كان فريق بالميراس من الفرق القوية ولها تاريخ كبير في بطولات كأس العالم فإن الأهلي أيضا صاحب تاريخ كبير في مونديال الأندية، وسوف يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير".

تابع "جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية من الفرق الكبيرة والقوية، والفوارق الفنية متقاربة للغاية، ولهذا يستعد الأهلي بكل قوة لمباراة بالميراس، لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الإصابات التي تعرض لها إمام عاشور وطاهر محمد، فالإصابات قضاء وقدر ويتعرض لها جميع فرق العالم".

واختتم كوكا حديثه موجها الشكر لجماهير الأهلي التي تؤازر الفريق بكل قوة وتقف خلفه في كل المواقف وزحفت إلى المدرجات بأعداد غفيرة في مباراة إنتر ميامي، مؤكدا أن الجميع على يقين من زيادة تلك الأعداد في مباراة بالميراس.

وسيغيب كوكا عن مباراة الأهلي وبالميراس التي ستقام في السابعة مساء الخميس بسبب الإصابة.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، كما تعادل بالميراس مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.