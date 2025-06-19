مسئولون أمريكيون: ترامب كان يعلم أن هجوما على إيران قد يكون وشيكا

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نقلت وكالة رويترز عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يعلم أن هجوما على ‎إيران قد يكون وشيكا وقد لا يكون هناك ما يمكن فعله لوقفه.

وأضافت المصادر ، أن البنتاجون بدأ في مايو الماضي وضع خطط طوارئ لمساعدة إسرائيل إذا ضربت برنامج ‎إيران النووي.

كما كشفت مصادر مطلعة أن ترامب يميل لضرب المنشأة النووية الإيرانية "فوردو" لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أن تعطيل المنشأة امر ضروري.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مصادر على دراية بموقف ترامب قولها: "من الضروري تعطيل منشأة فوردو بسبب خطر إمكانية إنتاج أسلحة نووية في فترة زمنية قصيرة نسبيا".

وأوضحت المصادر أن ترامب اطّلع على المخاطر والمكاسب المحتملة لضرب أكثر المنشآت النووية الإيرانية حراسة. ورأيه الحالي -حسب المصادر- هو ضرورة تعطيل المنشأة لأنها قد تنتج أسلحة نووية خلال فترة وجيزة.

وأشارت الشبكة إلى أن ترامب على علم بالجهود الدبلوماسية الجارية، خاصة الاجتماع المقرر الجمعة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسئولين من الاتحاد الأوروبي في سويسرا.

ونقلت عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف قوله في جلسة مغلقة إن إيران على وشك امتلاك أسلحة نووية رغم عدم صدور أوامر رسمية من قيادتها بذلك.

وأكد وزير الخارجية الإيراني الخميس إجراء مفاوضات مع الدول الأوروبية في 20 يونيو بجنيف، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا يوهانس فاديفول وفرنسا جان-نويل بارو وبريطانيا ديفيد لامي، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس.