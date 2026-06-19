فرقة أوبرا الإسكندرية تُمتع الجمهور بروائع الغناء العربي على مسرح سيد درويش

شهد مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، مساء الخميس، أمسية فنية مميزة بعنوان «منوعات غنائية»، أحيتها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وضمن أنشطة دار الأوبرا المصرية.

وتضمن الحفل باقة متنوعة من روائع الطرب العربي التي شكلت جزءًا من الذاكرة الفنية للأجيال، حيث قدم نجوم الفرقة مجموعة من الأغنيات الخالدة، من بينها: «سحب رمشه»، «يا حلو صبح»، «أنا بستناك»، «وحياتك يا حبيبي»، «لولا الملامة»، «لو سألوك»، «بكرة تعرف»، «لا أنت حبيبي»، «فاكرة»، «يا أغلى من الصبر»، «بهية»، و«الأطلال»، إلى جانب عدد من الفواصل الموسيقية التي حظيت بإعجاب الحضور.

وشارك في إحياء الأمسية كل من محمد حسن جمعة، وهبة إسماعيل، وأمير رفاعي، وولاء طلبة، وياسمين إبراهيم، وسارة مجدي، وأحمد رجب، ومروة حمدي، الذين قدموا أداءً متميزًا عكس ثراء التراث الغنائي العربي وأصالته.

وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى إعجابه بمستوى الأداء والتنوع الفني للبرنامج، مؤكدًا المكانة الثقافية والفنية التي يحظى بها مسرح سيد درويش وأوبرا الإسكندرية في دعم الفنون الجادة والحفاظ على الهوية الموسيقية العربية.

ويأتي هذا الحفل في إطار استراتيجية دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقي العربي وتقديمه للأجيال الجديدة في قالب فني راقٍ يجمع بين الأصالة والتجديد، بما يسهم في تعزيز الوعي الفني والثقافي لدى الجمهور.