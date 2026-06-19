رد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على جدل رسوب طلبة كثيرين بالمدارس الدولية بمواد الهوية "العربي والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن مواد الهوية القومية في سنوات النقل بالمدارس الدولية مهمة لبناء شخصية الطالب، موضحًا أن الوزارة لم تقرر إضافة أي مواد جديدة في هذا الإطار.

وأوضح أن المدارس الدولية أرسلت للوزارة نتيجة سنوات النقل وتبين أن نسب النجاح تصل إلى 100% في معظم المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة دفعت بعدد من لجان المتابعة على هذه المدارس للتأكد من النتيجة.

ونوه إلى أن اللجان فحصت الأمر في 45 مدرسة تبين في 12 مدرسة منها أن أوراق الامتحانات خالية من أي إجابات وحصل أصحابها على الدرجة كاملة أو درجة 80%، واصفًا ما حدث بأنها مخالفات إدارية وتمت إحالة المسئولين عنها للشئون القانونية.

فيما عقب أديب: «ليه متحركتوش من الأول.. الطالب اللي مدرسش لغة عربية في سنة أولى متسألوش عن بيت شعر لأحمد شوقي في سنة 8 أو 9».

ورد زلطة بأن الوزارة تحركت لتحقيق الانضباط في منظومة الامتحانات وتحرص على أن يحصل كل طالب على حقه، مؤكدا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف للإصلاح، وهي تحركات تتم منذ العام الماضي.

وعقب أديب: «أنت كوزارة مسئول زيك زي المدرسة لأنك تركت الأمر هكذا لسنوات طويلة حتى أصبح نجاح الطلاب بالتمرير»

ولفت زلطة إلى أن الوزارة تحرص على ضبط منظومة الامتحانات لأنه بدون ذلك تكون بلا قيمة، مشيرًا إلى تدريب المدرسين بهذه المدارس على هذه المواد منذ العام الماضي.