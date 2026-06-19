المنيا تنهي استعداداتها لاستقبال 33 ألفا و677 طالبا في امتحانات الثانوية العامة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المديرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، وسط تنسيق أمني وتنفيذي وأهلي، بهدف توفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن سير الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة.

وأوضح كدواني أن رجال الأعمال ساهموا في دعم العملية الامتحانية من خلال توفير أتوبيسات لنقل المراقبين إلى مقار لجانهم، إلى جانب التنسيق مع جهاز مدينة المنيا الجديدة لتوفير وسائل نقل لنقل الطلاب من مدينة المنيا الجديدة إلى مقار لجانهم بالمنيا القديمة، حيث تقرر أن يؤدي طلاب مدارس المنيا الجديدة امتحاناتهم بمجمع مدارس كفر المنصورة، مع تأمين خطوط السير ومرافقة الأتوبيسات مروريا لضمان وصولهم في المواعيد المحددة.

ومن جانبه، قال صابر عبدالحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في تصريحات لـ"الشروق"، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام يبلغ 33 ألفا و677 طالبا وطالبة، موزعين على 91 لجنة رئيسية بمختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المديرية والإدارات التعليمية، مؤكدا التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان انتظام سير الامتحانات، وتأمين محيط اللجان، وتسهيل حركة الوصول للطلاب والمراقبين دون أي معوقات مرورية.

وعقدت مديرية التربية والتعليم اجتماعات ضمت الصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية الامتحانات، وتمت مناقشة مجموعة من الضوابط للصحفيين والإعلاميين، تضمنت الالتزام بالأماكن المخصصة للتغطية أمام اللجان، ومنع دخول مقار الامتحانات أو تصوير الطلاب داخلها، وإجراء المقابلات بعد خروج الطلاب من أداء الامتحانات حفاظا على تركيزهم، والالتزام بالبيانات الرسمية بعيدا عن المبالغة أو التهويل.

كما شددت التعليمات على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم تداول أي معلومات أو شائعات تتعلق بالامتحانات إلا من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، مع إبراز الجهود المبذولة من الدولة والمعلمين ورؤساء اللجان لضمان نجاح العملية الامتحانية.

وأكدت المديرية أهمية التنسيق الإعلامي مع إدارة العلاقات العامة، لتوفير المعلومات الرسمية أولا بأول، بما يضمن نقل صورة دقيقة وموضوعية تعكس مستوى الانضباط داخل اللجان، وتدعم استقرار العملية التعليمية.