كان متوسط عمر الإنسان في نهايات القرن التاسع عشر لا يتعدى واحدًا وأربعين عامًا للرجل وثلاثة وأربعين للمرأة، امتد الآن إلى أربعة وسبعين للرجل في مقابل ثمانين وسبعين للمرأة. أحوال كثيرة تغيرت وظروف عديدة ساهمت في أن يطول عمر الإنسان على الأرض. تغير خريطة الأمراض، واكتشاف المضادات الحيوية، والتقدم العلمي الهائل، واختلاف أنماط الغذاء، والوعي البيئي وغيرها، كلها بلا شك ساهمت في أن يزيد متوسط عمر الإنسان.

الطفولة والشباب والنضج والشيخوخة فصول الحياة الأربعة، في مقابل الربيع والصيف والخريف والشتاء، تتعجل انتقالنا من محطة إلى أخرى ومن فصل إلى الذي يليه، إلى أن نتمهل عند الخريف. فنحن بلا شك نحترم الشيخوخة، وإن كان الحب مفقودًا بيننا والشتاء.

هل يمكن للإنسان أن يحتفظ بأيام الخريف لتطول، فلا تطاله الشيخوخة ولا تهاجمه ريح الشتاء وبرده القارس؟

العلم يجيب بنعم، ويضع الغذاء على قمة أولويات خطة تتيح للإنسان خريفًا لا يعقبه شتاء.

* لماذا نشيخ؟

ربما كان في إجابة هذا السؤال الكثير من الفهم لطبيعة ما يجب أن نأكله في سنوات الحصاد.

رغم أن مظاهر التقدم في العمر تطالعنا في كل ما نراه حولنا من مخلوقات بصورة طبيعية، بسيطة ومستمرة، فإن الشيخوخة عملية معقدة للغاية تتم في بداياتها على مستوى الخلايا. تقوم الخلايا بتجديد نفسها عن طريق النسخ بقدرات خاصة تقل مع التقدم في العمر، مما يواكب ظهور علامات الشيخوخة.

تعتمد الخلايا على عدد هائل من التفاعلات الحيوية والكيميائية التي تحدث بداخلها للحصول على الطاقة من الجلوكوز والأكسجين. لكن تلك التفاعلات، بقدر ما تأتي من فائدة، فإنه قد ينجم عنها بعض الأذى للخلايا في صورة مركبات كيميائية تعرف بالشوارد الحرة، لأن طبيعتها غير مستقرة ومذبذبة.

تضرب تلك الشوارد الحرة أول ما تضرب المادة الوراثية التي تدير دقة الحياة في الخلية وتتحكم في مقدراتها. ويتعهد الجسد بإصلاح ما تتلفه الشوارد الحرة بسرعة تعتمد بالطبع على قدرات حاضرة يساندها الجهاز المناعي وإمدادات من المواد الغذائية المختلفة، الغنية بعناصر من الفيتامينات والأملاح والعناصر النادرة إلى جانب البروتينات والكربوهيدرات والدهون المفيدة.

* فما الذي يجب أن تضمه قائمة طعام الخريف؟

- الماء: عنصر الحياة الأساسي والوسط الذي تحدث فيه كل التفاعلات الحيوية المهمة، وأي تغير طفيف في نسبة الماء في الخلايا في سن الخريف يبدو مردوده في نشاط الإنسان ووظائف المخ. يخشى المسنون تناول الماء بكثرة تفاديًا للزيارات المتكررة للحمام أو مشاكل سلس البول، خاصة مرضى السكر. لكن انحسار منسوب المياه في الخلايا يعرض الإنسان للجفاف ويسرع بزحف الشيخوخة. 6-8 أكواب من الماء الصافي يجب أن توضع في الاعتبار يوميًا.

- البروتينات: كمية مناسبة من البروتينات الحيوانية والنباتية (البقول) يوميًا تمد الإنسان بقدر من الطاقة وتقيه الهزال التدريجي وضمور العضلات الذي يصحبه خلل في الحركة. نقص البروتين يؤدي أيضًا إلى تدهور الوظائف المعرفية للمخ ويفتح الباب لمشاكل الذاكرة، وربما مرض ألزهايمر.

- مضادات الأكسدة: من حسن الحظ أن معظم الغذاء الذي يعد غنيًا بمضادات الأكسدة لا يحمل خطر السعرات الحرارية العالية، لوجوده في الفواكه والخضراوات بصورة أكبر من وجودها في منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية.

- فيتامين ج: يوجد بكثرة في الكبد والجوافة والبرتقال والليمون، وأيضًا في الكرفس والبقدونس.

- البيتا كاروتين: أحد الفيتامينات المهمة للوقاية من السرطان وأمراض شيخوخة العين، وهو حاضر بقوة في كل الخضراوات والفاكهة، خاصة صفراء اللون منها، مثل الجزر والفلفل الأصفر.

- فيتامين هـ: يحمي دهون الجسم من الأكسدة، وله أثر على سيولة الدم قد يماثل الأسبرين. يوجد في جنين القمح وزيوت الذرة والصويا والزبد.

- السيلينيوم: يعرف أيضًا بمقاومته للشيخوخة لدخوله في عمليات حيوية كثيرة تتيح التخلص من السموم ودعمه لجهاز المناعة. يوجد في البصل والثوم والكرنب والهليون والجزر والبندق.

- الكروم: أحد العناصر النادرة التي تشجع البنكرياس على إفراز الإنسولين، وبالتالي تثبت معدل السكر في الدم، ويوجد في الخميرة والبروكلي والشعير والحبوب الكاملة.

- الحديد: نقص الحديد أحد الأسباب المهمة التي تصيب الكبار بالأنيميا، والتي على بساطتها في العلاج قد تحدث أعراضًا يعاني منها الإنسان بصورة مزعجة، مثل التعب وفتور الهمة وزيادة دقات القلب وانخفاض الضغط وضيق التنفس وربما ألم الصدر.

الحديد عامل مهم يجب التنبه لمدى احتياج كبار السن له، إما بتناوله كأقراص أو في محتوى الأطعمة، مثل اللحوم والدجاج والأسماك.

ويجب الانتباه أيضًا لأن كل الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين ج تزيد من امتصاص الحديد، بينما شرب الشاي أو تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم والنخالة أو النشا بعد الأكل بساعة يعوق امتصاصه.

- فيتامين د: يعمل على زيادة امتصاص الكالسيوم وترسيبه في العظام، مما يزيد من صلابتها ويقي من هشاشة العظام التي يعاني منها كبار السن في تلك المرحلة من العمر، والتي تتسبب في كسور ربما لا تحمد عقباها. التعرض للشمس يساعد على تكوين فيتامين د في الجسم، لذا يجب عدم إغفاله.

- الكالسيوم: معدن الكالسيوم حجر الزاوية في بناء العظام واستمرارها قوية، وكذلك في سلامة الأسنان. نقص الكالسيوم عامل مباشر في الإصابة بهشاشة العظام، المرض الذي يتسلل في صمت وبلا أعراض تذكر، لكنه يعلن عن نفسه فجأة في الإصابة بكسر قد يكون بداية النهاية. لذا فالحرص عليه في تلك السن أمر واجب وضروري للوقاية من هشاشة العظام.

- فيتامينات الخريف: هناك مجموعة من الفيتامينات يقل امتصاصها أو تصنيعها بسبب أو لآخر نتيجة التقدم في العمر، منها مجموعة فيتامين ب، خاصة ب6 وب12، لذا يجب التنبه لتناولها بصورة أخرى كالحقن وفقًا لما يراه الطبيب. وهناك أيضًا حمض الفوليك، الذي يمكن أن يسبب نقصه الأنيميا.

- الزنك: نقص الزنك يتسبب في خلل في حاستي التذوق والشم عند كبار السن، لذا فإن تعويضه أمر قد يرفع من الروح المعنوية للمسن.

- الألياف: لها دورها في تنظيم حركة القولون، مما يقي من الإمساك الذي يعاني منه عادة كبار السن. كما أنها تنظم مستوى السكر في الدم، وقد تقي من سرطانات القولون. توجد بكثرة في كل الفواكه والخضراوات والخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة والردة والنخالة.

- أنماط الحياة: من المسلم به أن التقدم في العمر يقابله تباطؤ في العمليات الحيوية المختلفة وعنفوان الحركة، يجب أن يتنبه له الإنسان في وقت مناسب.

الحفاظ على حيوية الجسم بالحركة المستمرة وبعض التمارين الرياضية المناسبة للعمر والجهد له أثر واضح على تأخير الشيخوخة.

الامتناع عن التدخين في عمر متقدم قد يكون من أشق الأمور على النفس، فالسيجارة في تلك المرحلة صديق لا يمكن التخلي عنه بسهولة. دعم كبار السن معنويًا هو أفضل علاج لآفة التدخين، واندماجهم في مجتمع يحميهم من أخطار الكآبة والعزلة هو أكثر ما يحتاجه الإنسان.