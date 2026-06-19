قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" تستخدم في الكثير جدًا من المأكولات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والهيئة الأوروبية لسلامة للغذاء التابعة للاتحاد الأوربي حظرت استخدام هذه المادة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم" أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر ووزارة الصحة في حالة متابعة مستمرة للمرجعيات العالمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، مؤكدا أن مصر تستجيب على الفور لأي تقارير علمية مثبتة وتراعي هذا البعد.

وأشار إلى أن مخاطرها الصحية تكمن في التأثير على "الميكروبيوم" أو التوازن البكتيري للبكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي.

ولفت إلى أن مادة التيتانيوم تُستخدم في عصير القصب لسببين ؛ الأول منع تأكسد مادة "بوليفينول أوكسيديز" الموجودة في القصب، والتي تتسبب في تحول لونه إلى الداكن عند تعرضه للهواء، بينما السبب الثاني يكمن في رغبة بعض أصحاب المحال في إخفاء أي شوائب ناتجة عن عملية العصر أمام المستهلك.

وأوضح أن مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" لا تذوب في عصير القصب، وبسبب حجم جزيئاتها الصغير للغاية بالنانو جرام قد لا تُرى بالعين المجردة، موضحا أن هذه المادة تترسب في قاع الكوب بعد فترة من الوقت.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حظر استخدام مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" تماما كمادة مضافة للعصائر الطبيعية داخل البلاد، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2020 وتعديلاته، مشددة أنه لا توجد حتى تاريخه أي مؤشرات تدل على انتشار مثل هذه الممارسة في الأسواق.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في تغيير خواص ومظهر عصير، ففي محافظة أسيوط، تمكنت إدارة تموين القوصية من ضبط أحد محال بيع عصير القصب لاستخدامه المادة المذكورة، كما نجحت إدارة تموين طوخ بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك في ضبط نحو 14 كيلو جرامًا من المادة داخل عربة عصائر متنقلة.