 بعد نوبات الارتجاف.. ميركل: حالتي الصحية جيدة - بوابة الشروق
الجمعة 19 يوليه 2019 3:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

بعد نوبات الارتجاف.. ميركل: حالتي الصحية جيدة

د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 2:21 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 2:21 م

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفهمها للأسئلة المتكررة عن حالتها الصحية، مؤكدة مجددا أنها تستطيع القيام بمهام وظيفتها كمستشارة رغم نوبات الارتجاف التي تصيبها.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين إنها بحالة جيدة، وأضافت: "كإنسانة فأنا أهتم للغاية على المستوى الشخصي بصحتي".

وذكرت ميركل أنها ستخرج من الحياة السياسية بحلول عام 2021، وأضافت: "لكن آمل بعد ذلك أن تكون هناك حياة أخرى، وأن أواصلها بصحة".

يُذكر أن ميركل تعرضت مؤخرا لنوبات ارتجاف في مناسبات علنية، واضطرت لذلك الظهور جالسة في مناسبات لاحقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك