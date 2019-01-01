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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفهمها للأسئلة المتكررة عن حالتها الصحية، مؤكدة مجددا أنها تستطيع القيام بمهام وظيفتها كمستشارة رغم نوبات الارتجاف التي تصيبها.

وقالت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين إنها بحالة جيدة، وأضافت: "كإنسانة فأنا أهتم للغاية على المستوى الشخصي بصحتي".

وذكرت ميركل أنها ستخرج من الحياة السياسية بحلول عام 2021، وأضافت: "لكن آمل بعد ذلك أن تكون هناك حياة أخرى، وأن أواصلها بصحة".

يُذكر أن ميركل تعرضت مؤخرا لنوبات ارتجاف في مناسبات علنية، واضطرت لذلك الظهور جالسة في مناسبات لاحقة.