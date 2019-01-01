رفع أستار الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

رفعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وغطت الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.

وقال وكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام مدير عام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة- إن الرئاسة وكما جرت العادة السنوية وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام (1440 هـ)، قامت برفع ثوب الكعبة المشرفة.

وأشار إلى أن فريقا من المختصين والفنيين قام بهذا العمل الذي يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف أعداداً كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه.

وأكد المنصوري أن ما يقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند إلى اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفَع الكسوة إلى مسافة ثلاثة أمتار، وتُحَاط بقطع من القماش الأبيض، لافتاً إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.