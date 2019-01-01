باتريك مبوما : إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا

أكد باتريك مبوما لاعب المنتخب الكاميروني السابق ، أن إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر، أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم الليلة.

وقال مبوما -في تصريحات أدلي بها في استاد القاهرة قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية المقررة بين الجزائر والسنغال في وقت لاحق اليوم:"إن إسماعيل بن ناصر، هو الأحق بجائزة أفضل لاعب، رغم وجود لاعبين مميزين في الجزائر، وهو الفريق الذي قدم أفضل لاعبين في البطولة، مثل يوسف البلايلي وعدلان قديورة ويوسف عطال".

وأضاف :"أن منتخب الجزائر هو الأقرب للفوز باللقب".

وتابع: "نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة وأن يقدم كلا الفريقين مباراة هجومية".