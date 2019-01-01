 باتريك مبوما : إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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باتريك مبوما : إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في أمم إفريقيا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 7:03 م | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 7:03 م

أكد باتريك مبوما لاعب المنتخب الكاميروني السابق ، أن إسماعيل بن ناصر لاعب وسط منتخب الجزائر، أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تختتم الليلة.

وقال مبوما -في تصريحات أدلي بها في استاد القاهرة قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية المقررة بين الجزائر والسنغال في وقت لاحق اليوم:"إن إسماعيل بن ناصر، هو الأحق بجائزة أفضل لاعب، رغم وجود لاعبين مميزين في الجزائر، وهو الفريق الذي قدم أفضل لاعبين في البطولة، مثل يوسف البلايلي وعدلان قديورة ويوسف عطال".

وأضاف :"أن منتخب الجزائر هو الأقرب للفوز باللقب".

وتابع: "نتمنى أن نشاهد مباراة ممتعة وأن يقدم كلا الفريقين مباراة هجومية".


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