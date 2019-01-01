استعدادات مكثفة بالمناطق الجنوبية بكوريا لمواجهة الإعصار داناس

أعلنت كوريا الجنوبية حالة التأهب القصوى، اليوم الجمعة، استعدادا لوصول إعصار يتوقع أن يمر عبر الأجزاء الجنوبية متسببا في أمطار غزيرة ورياح قوية في نهاية هذا الأسبوع.

وأصدرت جزيرة جيجو والمقاطعات الجنوبية الأخرى تحذيرًا بهطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج في العديد من المناطق بالجزيرة حيث يتوقع أن يصل إعصار داناس إلى اليابسة صباح غد السبت، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ومن المحتمل أن ينجم عن العاصفة الموسمية أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى 50 ملم في الساعة خلال السبت على بعض المناطق الجنوبية التي عانت بالفعل من أمطار غزيرة هذا الأسبوع، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وقال مسؤول في الهيئة "إن الإعصار على الرغم من صغر حجمه، يمكن أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة وغير عادية على المناطق الجنوبية وجزيرة جيجو، وأنه يستلزم التأهب الكامل لمواجهته".

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية أن تتعرض المناطق الساحلية الجنوبية وجزيرة جيجو لأمطار غزيرة تصل إلى 150-300 ملم يوم السبت، فيما وصلت توقعات منسوب المياة في بعض المناطق الجبلية إلى 500-700 ملم.

وبدوره، أمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن الحكومة بتعزيز تدابير الحماية لمواجهة الإعصار، وفقا للمكتب الرئاسي.