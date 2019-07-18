 القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص - بوابة الشروق
الجمعة 19 يوليه 2019 11:32 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

ياسمين عبد الرازق
نشر فى : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:19 ص | آخر تحديث : الجمعة 19 يوليه 2019 - 11:19 ص

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل الموافق 23 يوليو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى الثورة.

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها الجمعة، إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك