الصراع في الشرق الأوسط يدفع الانتاج الصناعي في اليابان للتراجع خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس انخفاض الانتاج الصناعي في اليابان خلال مارس الماضي بنسبة 5ر0% مقارنة بالشهر الذي يسبقه، ويرجع ذلك إلى الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على إنتاج المنتجات الكيماوية بسبب اضطراب واردات المواد الخام.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أبقت على التقييم الاساسي للانتاج الصناعي كما كان خلال الشهر السابق قائلة إنه" يتقلب بصورة غير حاسمة".

يشار إلى أن إمدادات النفتا، الضرورية لانتاج المنتجات الكيماوية، المستخدمة على نطاق واسع في المنتجات الصناعية مثل البلاستيك والإمدادات الطبية المهمة، واجهت اضطرابات بسبب إغلاق مضيق هرمز، في أعقاب الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير الماضي.