مستشار النمسا: نبذل أقصى جهد لمنع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

أكد المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن حكومته تبذل أقصى جهد لمنع حدوث موجة ثانية من وباء كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وقال كورتس -في تصريحات اليوم الأحد- إن عدد الإصابات بالفيروس في تزايد مستمر ويرجع ذلك إلى عودة التجمعات الكبيرة، ولكن الحالة بشكل عام في البلاد لا تزال مستقرة.

ولفت إلى أن التشديد على ارتداء الكمامات سيكون أكثر صرامة اعتبارا من يوم غد الاثنين، إلى جانب متطلبات أخرى بحسب نظام الإشارات اللونية لمخاطر الوباء والتي اعتمدتها الحكومة مؤخرا.

وأوضح المستشار النمساوي أن التشديد على ارتداء الكمامات سيكون صارما في الكنائس والمساجد والمسارح بعدما اتفق الخبراء على أن التحدث بصوت عالٍ والغناء يسرع من انتشار فيروس كورونا ويزيد من خطر الإصابة.

وأضاف: "عندما قمنا بتخفيف الالتزام بالكمامات، قلنا إنه لا يجب على أحد أن يتخلص من الكمامة؛ لأننا ما زلنا بحاجة إليها وأننا قد نضغط على فرامل الطوارئ في أي وقت إذا زادت أعداد العدوى مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الحكومة تراقب الإحصائيات عن كثب كل يوم.

ونوه كورتس بأنه سيتعين علينا بشكل عام التعايش مع الفيروس حتى يكون هناك لقاح أو دواء وهو يعني المزيد من النجاحات والانتكاسات والتخفيف والتشديد.