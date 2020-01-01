قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن التحركات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق والمليشيا المسلحة التابعة لتركيا قرب مدينة مصراته بعيدة عن جبهة سرت، مؤكداً أن تلك التحركات هي مناورات للضخ الإعلامي، وأن هناك ضجة إعلامية أكبر من الواقع على الأرض بالنسبة للمرتزقة.
وأضاف خلال مداخلة لفضائية «الغد»، مساء الأحد، أن تركيا تعيد حساباتها في الدخول في معركة، خاصة أنها ستتورط في جبهة أوسع من «سرت- الجفرة» إذا لم تحسم المعارك في وقت سريع، وقد تخرج عن نطاق تلك المناطق.
وأكد على جاهزية واستعداد القوات المسلحة الليبية، مؤكداً أن تركيا تعد الحسابات لأن الدخول في معركة طويلة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ورأى أن هناك قناعة لدى «التنظيم» الذي يقود تركيا بأن البقاء في غرب ليبيا لا جدوى منه، إذ لا توجد موارد نفطية.
وشدد على أن وجود الإخوان في مواقع عسكرية في ليبيا هي مسألة خطيرة على أكثر من صعيد.