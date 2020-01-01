قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، إن التحركات الأخيرة لقوات حكومة الوفاق والمليشيا المسلحة التابعة لتركيا قرب مدينة مصراته بعيدة عن جبهة سرت، مؤكداً أن تلك التحركات هي مناورات للضخ الإعلامي، وأن هناك ضجة إعلامية أكبر من الواقع على الأرض بالنسبة للمرتزقة.

وأضاف خلال مداخلة لفضائية «الغد»، مساء الأحد، أن تركيا تعيد حساباتها في الدخول في معركة، خاصة أنها ستتورط في جبهة أوسع من «سرت- الجفرة» إذا لم تحسم المعارك في وقت سريع، وقد تخرج عن نطاق تلك المناطق.

وأكد على جاهزية واستعداد القوات المسلحة الليبية، مؤكداً أن تركيا تعد الحسابات لأن الدخول في معركة طويلة سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، ورأى أن هناك قناعة لدى «التنظيم» الذي يقود تركيا بأن البقاء في غرب ليبيا لا جدوى منه، إذ لا توجد موارد نفطية.

وشدد على أن وجود الإخوان في مواقع عسكرية في ليبيا هي مسألة خطيرة على أكثر من صعيد.