الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لعودة بن شرقي وأوناجم إلى مصر

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من السلطات المغربية اليوم الأحد التعاون لسرعة عودة نجمي الفريق الأبيض، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، إلى مصر لإجراء المسحات الطبية لفيروس كورونا والانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية، والمقام حاليَا استعدادا لاستئناف النشاط الكروي.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، أن ناديه قام بإرسال خطابًا رسميًا للسلطات المغربية للتعاون في إعادة اللاعبان إلى مصر مرة أخرى، بعد أن تأخر وصولهما بسبب عدم وجود خطوط طيران مباشر من المغرب إلى مصر.

وأشار المشرف على فريق الكرة، إلى أنه جار البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها لعودة اللاعبين.