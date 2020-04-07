السودان يتطلع لتعزيز الاستثمارات الإيطالية في قطاع الزراعة

أعرب السودان عن تطلعه في أن تتواصل الجهود الإيطالية للدفع بالاستثمارات الإيطالية بالسودان خاصة في المجالات الزراعية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأحد، أن وكيل وزارة الخارجية السفير الدكتور صديق عبدالعزيز، استقبل اليوم جيايلويجي فاسالو سفير إيطاليا بالخرطوم، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تعزيزها وتطويرها بما يواكب المتغيرات السياسية في السودان.

وأشار السفير الإيطالي إلى أنه سبق وأن زار وفد إيطالي السودان خلال شهر مارس الماضي، والذي ضمّ عدداً من رجال الأعمال الإيطاليين، وأنهم الآن يسعون إلى متابعة ما تمّ بحثه خلال تلك الزيارة من تعزيزٍ للاستثمار في القطاع الخاص بين البلدين.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية السودانية بالدعم الذي ظلت تقدمه إيطاليا للسودان في مختلف المجالات الإنسانية والصحية وتعزيز قدرات المناطق الريفية في مختلف أقاليم السودان.