ترامب يقول إنه سيوقع على خطط بشأن الصحة والهجرة خلال أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم الموافقة على خطة للرعاية الصحة وخطة للهجرة و"خطط أخرى مختلفة" في الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي تأخر الرئيس عن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد ، قال ترامب في مقابلة مسجلة تم بثها في برنامج "فوكس نيوز صنداي" على شبكة فوكس التليفزيونية الأمريكية إنه "لن يفعل أي أحد ما سأقوم به خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بما سيتم تضمينه في خطته للرعاية الصحية، بعدما سعت إدارته إلى إلغاء ميثاق الرعاية بأسعار مقبولة للرئيس السابق باراك أوباما.