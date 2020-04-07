استطلاع: تراجع طفيف في تأييد الألمان لحزب البديل اليميني

كشف استطلاع حديث تراجع تأييد المواطنين الألمان بشكل طفيف لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض.

وجاء في استطلاع "زونتاجس ترند" (اتجاه الأحد) الذي يجريه معهد "قنطار" بصورة دورية لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية التي نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد أن تأييد المواطنين لحزب البديل تراجع بنسبة نقطة مئوية وانخفض إلى 10% فقط.

وفي المقابل زاد تأييد المواطنين بشكل طفيف للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا بنسبة نقطة مئوية، مقارنة بآخر استطلاع، ووصل حاليا إلى 16%، ليقترب بذلك من حزب الخضر الذي ظل عند نسبة 17%.

كما ظل الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، عند نسبة 38%، وهو أكبر قوة حزبية بألمانيا.

جدير بالذكر أن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يشكلان الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ولم تتغير أيضا نسب تأييد المواطنين لحزب اليسار حيث ظلت عند 8% وكذلك للحزب الديمقراطي الحر، حيث ظلت عند 6%.

يُذكر أن استطلاع معهد "قنطار" شمل 1449 شخصا، وتم إجراؤه في الفترة بين 9 و15 يوليو الجاري.