صحيفة محلية: وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

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توفي كورت فيسترجارد رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يوم الأحد.

وتوفي فيسترجارد، عن 86 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفقا لما ذكرته صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية نقلاً عن أسرته.

ونقلت القناة التلفزيونية الثانية الدنماركية عن المحرر السابق لصحيفة "يولاندس بوستن" تأكيده لوفاة فيسترجارد، فيما نقلت الإذاعة العامة الدنماركية "دي أر" الخبر عن أحد أصدقائه القدامى.

واشتهر فيسترجارد عالميا في عام 2005 عندما تسببت سلسلة من رسوماته الكاريكاتورية للنبي محمد ، والتي نُشرت في صحيفة يولاندس بوستن، في اشتعال أكبر أزمة للسياسة الخارجية للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وثار غضب الكثير من المسلمين بسبب الرسوم الكاريكاتورية التي نشرت عام 2005، وأساءت إلى النبي محمد.

وبعد أربعة أشهر من نشر الرسوم، أصبحت السبب الرئيسي للاحتجاجات في بعض الدول الإسلامية.

وتعرضت سفارتا الدنمارك والنرويج للهجوم وقتل عشرات الأشخاص.

وكان من الضروري أن يرافق فيسترجارد، وهو مدرس عمل في الصحيفة الدنماركية المحافظة منذ الثمانينيات، حراس شخصيون منذ ذلك الحين.

ونجا في عام 2010 بصعوبة من هجوم لرجل يبلغ من العمر 28 عامًا والذي اقتحم منزله وهو يحمل فأسا.