طوكيو تسجل 727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين، 727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 281 حالة عما تم تسجيله أمس الأحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم 204 حالات، وفي الثلاثينات "173"، وفي الأربعينيات "127" أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 93 حالة تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 60 شخصا، بزيادة حالتين عما تم تسجيله أمس الأحد، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 392، بانخفاض بواقع 14 حالة عما كان عليه أمس الأحد.