اتهام رئيس الموساد الإسرائيلي السابق بمشاركة معلومات سرية مع مضيفة

أفاد تقرير إخباري مساء اليوم الإثنين أن المدير السابق لوكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوسي كوهين متهم بمشاركة معلومات سرية مع مضيفة كان على اتصال شخصي وثيق معها خلال العامين الماضيين.

وقال التقرير الذي بثته القناة 13التليفزيونية الإسرائيلية إنه تم تقديم شكوى إلى وزارة العدل، والتي يقوم المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بمراجعتها.

ونفى كوهين هذه المزاعم بشكل قاطع، وقال للقناة التليفزيونية: "لا توجد مضيفة طيران ، ولا توجد علاقة وثيقة ، ولم يتصل بي المدعي العام" بخصوص الشكوى.

كان كوهين قد تعرض في وقت سابق من هذا الشهر لانتقادات بسبب مقابلة أشار فيها إلى أن وكالته فجرت منشأة إيرانية للطرد المركزي تحت الأرض في نطنز ، وقدم وصفًا دقيقًا لعملية 2018 سرق فيها الموساد الأرشيف النووي الإيراني من الخزائن في مستودع بطهران،بحسب صحيفة"تايمز اوف إسرائيل" .

كما أكد أن العالم النووي الإيراني المقتول محسن فخري زاده كان تحت أنظار الموساد منذ سنوات.

وقال إن النظام بحاجة إلى فهم أن إسرائيل تعني ما تقوله عندما تتعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووي

وتم بث المقابلة، التي تضمنت الكشف عن الكثير من الأمور من جانب رئيس للموساد بعد انتهاء خدمة كوهين الفعلية كرئيس لوكالة الاستخبارات في أول يونيو، وخلفه ديفيد بارنيا.