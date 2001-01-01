إدارة بايدن تسلم أحد محتجزي جوانتانامو للمغرب

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بعد قرابة الستة أشهر من توليه الحكم، قامت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى بنقل أحد المحتجزين من مركز الاعتقال في خليج جوانتانامو إلى بلاده المغرب.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الاثنين، إن عبد اللطيف ناصر نقل إلى المغرب حيث إنه لم يعد يشكل أي تهديد على الأمن الوطني الأمريكي.

وأضافت الوزارة أن المغرب كانت قد أعطت ضمانات أمنية وأكدت أن ناصر سوف يتلقى "معاملة إنسانية".

ولم يحدد بيان البنتاجون ما إذا كان ناصر سوف يظل في الحجز في المغرب أم سوف يُفرج عنه.

ولايزال يوجد في منشأة الاحتجاز في خليج جوانتانامو بكوبا الآن 39 محتجزا. وكان قد أقيم المعسكر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في عهد حكومة الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش لاحتجاز الإرهابيين الإسلاميين المشتبه فيهم بدون محاكمة.

وأراد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، غلقه ولكنه فشل جراء معارضة الكونجرس الأمريكي بينما أراد الجمهوري دونالد ترامب الإبقاء على المعسكر.

ويحاول بايدن الذي كان نائبا للرئيس أوباما، الدفع بالخطط لغلق المنشأة.

ولطالما كان وضع ناصر متأثرا بالتغير في الساحة السياسية الأمريكية. وكانت لجنة قد تشكلت في عهد أوباما أوصت بالإفراج عنه في 2016.

غير أنه لم يتسن إتمام الخطوات المطلوبة قبل تغير الحكومة ولم تكمل إدارة ترامب التسليم.