توقعات بإعلان بريطانيا عن إعطاء لقاح كورونا لبعض الأطفال

من المتوقع أن يتم إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض الأطفال في المملكة المتحدة، بعد أن أوصى الخبراء بإتاحتها لهؤلاء الأضعف سريريا، أو لمن أوشكوا على بلوغ عامهم الثامن عشر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن وزير شؤون اللقاحات، ناظم زهاوي، قوله إنه سيلقي بيانا أمام البرلمان اليوم الاثنين بشأن استجابة الحكومة لتوصية اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين.

ومن الممكن، بموجب التوجيهات الحالية، إعطاء اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، إذا كانوا يعانون من ضعف سريري شديد، أو إذا كانوا معرضون لخطر الإصابة بمرض "كوفيد -19"، بسبب الظروف الصحية الأساسية.

إلا أن زهاوي أشار إلى أن معظم الشباب لن يحصلوا على اللقاح، موضحا أن البرنامج سوف يتاح فقط للأطفال الضعفاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15، والذين يبلغون من العمر 17 عاما، والذين سيبلغون عامهم الـ18 في غضون ثلاثة أشهر.