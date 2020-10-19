 حمدوك يؤكد المضي في توفير الدعم لتنمية وتطوير مناطق النزاعات بالسودان - بوابة الشروق
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حمدوك يؤكد المضي في توفير الدعم لتنمية وتطوير مناطق النزاعات بالسودان

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 يوليه 2021 - 6:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يوليه 2021 - 6:13 ص

 أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة ماضية في توفير الدعم للتنمية وتطوير البنى التحتية، خاصة للمناطق التي تأثرت بالنزاعات والحروب.
والتقى رئيس الوزراء وفدًا من ولاية جنوب دارفور، للتشاور حول كيفية مساهمة أبناء الولاية في وقف الصراع القبلي وتحقيق الاستقرار كأساس للتنمية والتطور بالمنطقة.
ورحب رئيس الوزراء السوداني بزيارة الوفد، وشكرهم على مبادرتهم لجمع الشمل ووقف الصراع بين قبيلتي التعايشة والفلاتة بالمنطقة الجنوبية الغربية بولاية جنوب دارفور.
وأكد رئيس الوزراء دعمه لمثل هذه المبادرات التي يقوم بها أبناء السودان المخلصين والمهمومين بمناطقهم، حيث ينعكس نجاحها على السودان ككل.

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