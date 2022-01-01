زراعة مطروح: انطلاق حملة لرش النخيل بسيوة للوقاية من آفة العنكبوت

المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح انطلاق حملة بالتعاون مع مجلس مدينة سيوة لرش اشجار النخيل على الطرق الرئيسية بالواحة للوقاية من إصابة أشجار النخيل بآفة العنكبوت الأحمر (الأكاروس)، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة؛ للوقاية من آفات النخيل بأنواعها خاصةً تلك المعرضة للغبار والأتربة في الشوارع الرئيسية، والتي تعتبر الأكثر عرضة للإصابة بحشرة العنكبوت الأحمر.



وقام فريق مكافحة الآفات من الإدارة الزراعية بسيوة بالتعاون مع مجلس المدينة بتكثيف أعمال الرش الوقائي لأشجار النخيل في الشوارع الرئيسية بعدة مناطق (مدخل المدينة - سيدي رحيم - تابع- مجلس المدينة).



وذكر أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من رش أشجار النخيل بجميع الشوارع الرئيسية بالواحة الأكثر عرضه للإصابة مع زيادة وعي مزارعي النخيل بخطورة الآفات التى تصيب النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها، ومساعدتهم في عمليات المكافحة، للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.



ويذكر أن المساحة المنزرعة بالنخيل بسيوة حوالي 11 ألف فدان بإجمالي 850 ألف نخلة.