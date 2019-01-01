إزالة 210 مخالفة إشغال طريق من بينهم 70 فرش بكفر الدوار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو حملة إشغالات مكبرة بعدد من شوارع مدينة كفر الدوار، والتي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وقال قطاطو ان الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٢١٠ مخالفة إشغال طريق "ثابت ومتحرك"، من بينهم "عدد ٧٠ فرش متنوع للباعة الجائلين، و٢٠ لافتة إعلانية"، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشملت الحملة الموسعة والتي جاءت بقيادة "رئيس المدينة" مناطق "شارع مسجد الثورة، منطقة نفق السكه الحديد، منطقة الكوبري الواطي، شارع داير الميزانة"، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

من جانبه أكد "قطاطو" على تكثيف واستمرار حملات إزالة الإشغالات بشوارع المدينة، مع المتابعة المستمرة للمناطق التي تم إزالة الإشغالات بها ومنع عودتها مرة أخرى، والتصدي لكافة صور احتلال الشوارع بما يسبب إزعاج للمواطنين وتعطيل الحركة المرورية.