تدشين ملعب نهائي مونديال 2022 بمواجهة العربي والريان

أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر اليوم الثلاثاء إقامة مواجهة العربي والريان يوم الخميس 11 أغسطس المقبل في استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 بحضور جماهيري كامل.

وسيتم تدشين الملعب المونديالي الذي يتسع لـ80 ألف متفرج بالقمة الجماهيرية ، ليكون آخر ملاعب بطولة كأس العالم التي يتم الإعلان عن جاهزيته لاستضافة الحدث الكبير الذي تستضيفه قطر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

واكتمل العمل في جميع استادات المونديال الثمانية بشكل نهائي وهي استاد خليفة الدولي بعد تجديده، واستاد الجنوب، واستاد المدينة التعليمية، واستاد أحمد بن علي، واستاد البيت واستاد الثمامة واستاد 974 وأخيرا استاد لوسيل.

وستقام خلال منافسات بطولة كأس العالم عشر مباريات على استاد لوسيل من بينها المباراة النهائية في 18ديسمبر.

وقد استوحي تصميم الاستاد، الذي أبدعته شركة فوستر آند بارتنرز، من تداخل الضوء والظل الذي يميّز وهج الفنار أو الفانوس، كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام وغيرها من الأواني التي ميّزت العصر الذهبي للفنون والحرف اليدوية في أرجاء العالم العربي والإسلامي.

يشار إلى أن قطر ستشهد النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في العصر الحديث لبطولة كأس العالم، حيث تقع جميع الاستادات على مقربة من بعضها البعض، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين الاستادات 75 كم، ما يعني أن المشجعين واللاعبين سيسافرون عبر مطار واحد، وبإمكانهم البقاء في نفس مقر الإقامة طوال منافسات البطولة، ولن تكون هناك حاجة لرحلات طيران داخلية، أو تبديل مرافق التدريب، كما كان الحال عليه في البطولات السابقة.

على صعيد آخر أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن تعديل على جدول مسابقة الدوري القطري لموسم 2022-2023 حيث ستفتتح المسابقة بلقاء المرخية والسد على استاد خليفة الدولي يوم الاثنين الأول من أغسطس، فيما سيلتقي أم صلال والأهلي على استاد الجنوب في اليوم ذاته.

وتقرر أن يستضيف استاد لوسيل المونديالي مباراة العربي والريان ضمن المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر يوم 11 أغسطس المقبل.

وسيشهد الأسبوع الأول إقامة مواجهة العربي وقطر على استاد الثمامة والغرافة والسيلية على استاد خليفة الدولي يوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 فيما سيستضيف استاد الجنوب مواجهة الدحيل والوكرة يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 والذي سيشهد أيضاً إقامة لقاء الريان والشمال على استاد الثمامة.