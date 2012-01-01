الكندي هوليه يهدي لقب المرحلة الـ16 من سباق فرنسا للدراجات إلى روح شقيقه الراحل

توج الدراج الكندي هوجو هوليه اليوم الثلاثاء بلقب المرحلة السادسة عشرة من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) ، والتي امتدت لمسافة 5ر178 كيلومتر من كاركاسون إلى فوا.

وحافظ الدنماركي جوناس فينيجارد على صدارة الترتيب العام للسباق والقميص الأصفر. وأهدى هوليه لقبه الأول في مراحل هذا السباق العريق إلى روح شقيقه الراحل بييريك ، الذي لقي حتفه في كانون الأول/ديسمبر 2012 اثر حادث تصادم.

وأشار هوليه إلى السماء مع اجتيازه خط النهاية في مرحلة اليوم ثم قال بعدها بلحظات : "هذا الفوز من أجل شقيقي".

وينتظر أن يشتعل الصراع خلال المرحلتين التاليتين من السباق بين فينيجارد والسلوفيني تادي بوجاتشار صاحب المركز الثاني في الترتيب العام للسباق حيث يتطلع كل منهما إلى استغلال الطبيعة الجبلية للمرحلتين الباقيتين لفرض هيمنته على الصدارة تمهيدا للفوز بلقب السباق مع مرحلته الختامية يوم الأحد المقبل.

وكان بوجاتشار نجم فريق "الإمارات" للدراجات توج بلقب تور دو فرانس عن جدارة في كل من النسختين الماضيتين في 2020 و2021 .