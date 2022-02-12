اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهمة الحرق العمد في البرتغال

كشفت الحكومة البرتغالية أن حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية في البرتغال كانت نتيجة للإهمال والحرق العمد.

وقال وزير الداخلية خوسيه لويز كارنيرو للجنة تحقيق برلمانية اليوم الثلاثاء إنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصا هذا العام حتى منتصف يوليو الجاري للاشتباه في تسببهم في اندلاع حرائق الغابات. وكانت هذه زيادة بأكثر من 20 عملية اعتقال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أنه وفقا للسلطات فإن 23% فقط من الحرائق في البرتغال كانت ناجمة فقط عن أسباب طبيعية، في حين كانت 60% من الحرائق نتيجة للإهمال في استخدام النيران مثل الشوي والتدخين أو إشعال المشاعل.

وأضاف الوزير أن البرتغال تقوم بكل ما في وسعها لتوعية المجتمع بمخاطر النيران واتخاذ إجراءات وقائية.

وافادت وكالة حماية الطبيعة بأن الحرائق تسببت في تدمير نحو 60 ألف هكتار في البرتغال في فترة أطول قليلا من ستة أشهر. وتعد هذه المساحة ضعف المساحة التي تعرضت للتدمير خلال العام الماضي بأكمله والتي بلغت 28415 هكتارا.