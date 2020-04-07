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زيادة إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا خلال مايو

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 10:35 ص

واصلت إيرادات قطاع الضيافة في ألمانيا الارتفاع في مايو الماضي، لكن الوصول إلى مستوى ما قبل أزمة كورونا لا يزال بعيد المنال.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن اليوم الثلاثاء، أنه خلال شهري أبريل ومايو من العام الحالي زادت مبيعات القطاع بنسبة 5ر8 بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ومقارنة بشهر مايو 2021، عندما تأثرت الفنادق ودور الضيافة والمطاعم بشدة بسبب القيود المرتبطة بمكافحة جائحة كورونا، ارتفعت مبيعات القطاع بنسبة 126.8%.

وبالمقارنة بفبراير 2020، أي الشهر الذي سبق تفشي الجائحة في ألمانيا، تراجعت إيرادات القطاع بنسبة 14.9% في مايو الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار.


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