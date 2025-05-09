فرقة بني مزار تعرض تريفوجا بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

قدمت فرقة بني مزار المسرحية، الخميس، عرض "تريفوجا" على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتنفذ فعالياته بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

العرض تأليف محمد زكي، وإخراج أيمن مدني، وتدور أحداثه خلال فترة الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ويتناول قصة "بتروف" باحث فيزيائي متخصص في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية، ويواجه نوعا من العنصرية في بداية تعيينه في مركز العمليات خاص بالأسلحة النووية.

شهد العرض الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، المخرج محمد الطايع مدير المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، وبحضور ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من المثقفين والمسرحيين.

أشار المخرج أيمن المدني أن العرض بمثابة رسالة إنسانية تدعو إلى التأمل في أهمية السلام والأمان والاستقرار.

وأضاف أن النص يستند إلى قصة حقيقية وقعت بالفعل خلال ذورة الحرب الباردة، وذلك للتعريف بمعاناة الأبرياء حول العالم، وكيف تؤدي الحروب إلى فقدان أرواح لا ذنب لها.

وقال عبد الله ياسر: أؤدي دور البطل، باحث فيزياء مكافح، يستدعى في زمن الحرب لكفاءته العلمية، ويواجه نوعا من العنصرية والرفض في البداية لعدم انتمائه إلى خلفية عسكرية، وتتزايد الصراعات داخله عندما يتلقى أول أمر عسكري يطالب فيه بتنفيذ التعليمات دون نقاش.

وأوضحت ندى أيمن بطلة العرض أنها تجسد شخصية "سونيا" زوجة ظابط بالاتحاد السوفيتي، تراه يتسم بالسلبية ولا يتحمل المسئولية، نظرا لإنشغاله بعمله أكثر من أمر ابنته التي تعاني من مرض خطير قد يودي بحياتها في أية لحظة.



وأضاف مصمم الإضاءة مهند المهدي أن المخرج اعتمد في تقديم العرض على الأسلوب التعبيري، سواء في التعبير الجسدي أو الإضاءة وذلك لنقل المشاعر والحالة النفسية، خاصة للشخصية الرئيسية.

وأشار أن ذلك اتضح من خلال عدة مشاهد منها مشهد وجود البطل خلف نافذة السجن والذي تم خلاله توظيف الإضاءة بشكل مناسب

وكأن تلك النافذة هي التي تطل منها حكاية البطل المسئول عن كتيبة الدفاع الجوي، رغم صراعاته الداخلية التي عاشها خلال فترة عمله.

"تريفوجا" أداء عبد الله ياسر، ساندي هاني، ندى أيمن، بولا عفت، بيشوي ميلاد، يوسف إيفونا، ماجد الزيات، بسنت أحمد، يوستينا هاني.

منفذ موسيقى عمر أشرف، مصمم ومنفذ إضاءة مهند المهدي، مصحح لغوي إسلام فرغلي وشافعي عيد، تصميم ديكور أحمد شحاتة، تنفيذ ديكور هشام سليم، أحمد شحاتة، مخرج مساعد يوستينا هاني، مخرج منفذ أيمن أحمد ماهر، ومساعد مخرج حسام البحيري.

ينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك فيه هذا العام 27 عرضا مسرحيا مجانيا، بواقع عرضين يوميا، وتصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الكاتب والناقد يسري حسان.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز، غدا السبت على مسرح السامر بالعجوزة.

Amr