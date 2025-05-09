نائب الرئيس الفلسطيني: أولويتنا وقف الحرب على شعبنا وإيصال الإغاثة العاجلة لقطاع غزة

قال حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، إن وقف الحرب الإسرائيلية "الإجرامية" وإيصال الإغاثة العاجلة لقطاع غزة، يقع على رأس أولويات الحراك السياسي الفلسطيني الرسمي.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أوضح الشيخ، أن "أولوية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية في تحركاتها الحالية هي وقف الحرب الإجرامية على شعبنا الفلسطيني".

وتابع: "الأولوية أيضا هي الإغاثة العاجلة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والدخول في عملية سياسية شاملة ترتكز على الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين".

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.