بوتين: لم يتم حل كل القضايا الخاصة بتصدير الحبوب من أوكرانيا

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أنه لم يتم حل كل القضايا المتعلقة بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، ولكن هناك تقدما تم إحرازه.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين قوله خلال اللقاء مع اردوغان في طهران وبثه التليفزيون اليوم الثلاثاء "من خلال وساطتكم، تحركنا قدما إلى الأمام. لم يتم بعد حل كل القضايا، ولكن هناك تحركا وأن هذا يعد بالفعل أمرا جيدأ".



يشار إلى أن بوتين واردوغان يزوران طهران لعقد قمة ثلاثية مع نظيريهما الإيراني إبراهيم رئيسي وهي السابعة للدول الراعية للسلام في سورية بصيغة أستانا.