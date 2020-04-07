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تقرير: إحراز تقدم جاد في محادثات الحبوب الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 9:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 يوليه 2022 - 9:21 ص
نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر وصفته بالمطلع أن المشاركين في المحادثات بشأن قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود نجحوا في "إحراز تقدم جاد".

وذكر المصدر أنه لا تزال هناك "مشكلات فنية" تتعلق بالجولة التالية من المفاوضات.

واستضافت مدينة إسطنبول التركية مفاوضات في 13 من يوليو الجاري، تتعلق بصادرات بالحبوب حضرها مسؤولون عسكريون من تركيا وروسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى وفد من الأمم المتحدة.

وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال هذا الأسبوع.

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